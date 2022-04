E Samschdeg sinn de Claude Haagen, de Christian Wester an de Luc Emering eis Invitéen an der Emissioun Background am Gespréich um Radio.

Héich Inflatioun, héich Energiepräisser, héich Produktiounskäschten: Wéi kommen d'Baueren duerch déi aktuell Kris? Wéi sinn d'Repercussioune vum Krich ze spieren? Wat bedeiten d'Sanktiounen? Kréien d'Bauere genuch Ënnerstëtzung?

Mir maachen an der Emissioun "Background am Gespréich" de Point mat dräi Acteuren aus der Landwirtschaft. Invitéë sinn: de Landwirtschaftsminister Claude Haagen, de President vun der Bauerenzentral Christian Wester an de Luc Emering vun der Landjugend a Jongbaueren.

