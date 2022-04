E Samschdeg sinn d'Presidente vum OGBL, LCGB an der UEL eis Invitéen an der Emissioun Background am Gespréich um Radio.

An den Ae vum OGBL war déi lescht Tripartite gescheitert. De Mesurëpak vun der Regierung, fir de Betriber an de Leit an dëser Krisenzäit ze hëllefen, gouf vun den anere Sozialpartner akzeptéiert. Vum Onofhängege Gewerkschaftsbond krut en eng rout Kaart.

D'Salariat gouf iwwer den Dësch gezunn, beklot d'Presidentin Nora Back an annoncéiert Protestaktiounen. Mä firwat konnten déi aner zwou Gewerkschaften d'Manipulatioun um Index matdroen? Wéi effikass sinn d'Kompensatiounsmesuren, fir de Stéit bei den héijen Energiepräisser ënnert d'Äerm ze gräifen? Wéi zäitgeméiss ass den Indexmechanismus iwwerhaapt nach? A wëll d'Patronat wierklech esou decidéiert dru fréckele goen ewéi nach ni virdrun?

Et gëtt vill ze beschwätzen an dat maache mir dëse Samschdeg am Background mat dräi vun de Protagoniste vun der Tripartite. D'Invitéeë sinn d'Presidentin vum OGBL Nora Back, de President vum LCGB Patrick Dury an de President vun der Unioun vun de Lëtzebuerger Entreprisë Michel Reckinger.

Eng Zort Bipartite live bei eis op der Antenn. Wéi gewinnt dëse Samschdeg vun 12 bis 13 Auer um Radio an op RTL.lu.

