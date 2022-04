E Samschdeg ass d'Finanzministesch eis Invitée an der Emissioun Background am Gespréich um Radio.

Fir d’Feier vum 1. Mee organiséiert den OGBL e Sonndeg eng "kämpferesch" Maniff. Den onofhängege Gewerkschaftsbond wiert sech weider géint d’Mesurë vun der Tripartite, déi ënnert anerem d'Verréckele vun enger Indextranche virgesinn.

Wat äntwert d'Regierung dem OGBL? Ënnert anerem dat seet eis d’Finanzministesch Yuriko Backes dëse Samschdeg am Background hei op RTL. Mat hir schwätze mer iwwert eenzel Mesuren am sougenannten "Solidaritéitspak", mee och iwwert d’Fro vun enger Upassung vun de Steiertabellen un d'Präisdeierecht an natierlech iwwert d'budgetär a wirtschaftlech Situatioun hei am Land.

