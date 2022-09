E Samschdeg ass de grénge Vize-Premier eisen Invité an der Emissioun Background am Gespréich um Radio.

D'Regierung preparéiert eis op e kale Wanter, wou d'Effekter vum Krich an der Ukrain richteg wäerte bei jidderengem am Portmonni ze spiere sinn.

An der Tripartite solle solidaresch a bezuelbar Léisunge fir d'Stéit fonnt ginn - wéi grouss ass de méigleche finanzielle Kader an ass den Indexsystem an der aktueller Form nach ze halen?

Wat ass am grousse Ganzen nach d'politesch Marge de Manoeuvre vun der Regierung éier d'Superwaljoer vill politesch Aktivitéite wäert zolidd ofbremsen?

Alles dat froe mer de grénge Vize-Premier François Bausch den nächste Samschdeg am RTL-Background, wou mer natierlech och op d'Bauten-, Mobilitéits- an Defense-Politik vun der Regierung aginn.

"Background am Gespréich" leeft ëmmer samschdes an der Mëttesstonn (vun 12 bis 13 Auer) op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream um Internet respektiv an der App (Audio a Video). Dono ass d'Emissioun op RTL.LU an um RTL Play zu all Ament nach eemol ze lauschteren oder ze kucken - an der Rubrik "Radio" bei Emissiounen "Background" wielen.