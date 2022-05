E Samschdeg ass de Generaldirekter vu Luxembourg for Finance eisen Invité an der Emissioun Background am Gespréich um Radio.

D'Finanzplaz mat de Secteure vun de Banken, Assurancen, Investmentfongen, FinTech an der Bourse dréit zu engem Drëttel vum PIB vum Land bäi - mee wat heescht dat konkret fir d'Land, wann dee Secteur an d'Laberente geréit?

Wéi impaktéiere Krich an aktuell héich Inflatioun a Präisspiralen d'Geschäft vun der Finanzplaz? Wéi vill schueden negativ Nouvellen ëm Steierparadäis a Rulingen dem Ruff vun der Finanzplaz? Wat sinn d'Defie fir de Finanzsecteur a wéi nohalteg an equitabel sinn d'Produiten?

Alles dat froe mer den Nicolas Mackel - de Generaldirekter vun Luxembourg For Finance ass den Invité dëse Samschdeg an der Emissioun "Background".

