E Samschdeg sinn déi dräi Europadeputéiert eis Invitéen an der Emissioun Background am Gespréich um Radio.

D'Europäesch Unioun an hir Defie sinn dëse Samschdeg Sujet an eiser Emissioun Background am Gespréich. Wat hätt et fir Konsequenzen, wann d'Ukrain een EU-Bäitrëttsstatus kritt? Wéi kann d'EU dozou bäidroen, eng Léisung fir den Krich ze fannen? Wei eng Jalone musse gesat ginn, fir déi héich Inflatioun an d'Energiepräisser an de Grëff ze kréien? An wat ka vun der Politik ënnerholl ginn, fir de Gruef tëscht Aarm a Räich – spréch déi sozial Ongläichheeten - an de Grëff ze kréien?

Dat froen mer déi dräi Europadeputéiert Tilly Metz vun de Gréngen, Christophe Hansen vun der CSV an de Marc Angel vun der LSAP.

