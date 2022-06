E Samschdeg sinn déi 4 Buergermeeschteren eis Invitéen an der Emissioun Background am Gespréich um Radio.

Genee ee Joer virun de Gemengewalen ass d’Gemengepolitik Thema am Background.

Firwat engagéiert ee sech an der Gemengepolitik? Wéi vill Aarbecht ass dat? Wat kann ee verbesseren?

Dat diskutéiere mer mat enger Buergermeeschtesch an 3 Buergermeeschteren.

Invitéiert sinn d’Manon Bei-Roller vun Dippech, den Thierry Lagoda vu Biekerech, de Michel Malherbe vu Miersch an den Emile Eicher vu Klierf, dee jo och President vum Gemengesyndicat Syvicol ass.

Duebel Mandater, d’Erausfuerderungen an de Gemengen, wat déi meeschten Aarbecht mécht oder wéi gutt een d’Lëschte gefëllt kritt.

