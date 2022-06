E Samschdeg ass den Educatiounsminister eisen Invité an der Emissioun Background am Gespréich um Radio.

Et bleift fir verschidde Kanner dacks e fromme Wonsch. An der Schoul soll jiddereen déi selwecht Chancen hunn. Ma de System zementéiert éischter Ongläichheeten.

Mir schwätzen dëse Samschdeg mam liberalen Educatiounsminister Claude Meisch iwwert dat, wat hien nach bis d'Enn vun der Legislatur wëlles huet, fir d'Lëtzebuerger Bildungssystem méi gerecht a fit fir d'Zukunft ze maachen a wéi en déi néideg Leit heifir fanne wëll.

