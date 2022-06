E Samschdeg ass de fréiere Lëtzebuerger Premier eisen Invité an der Emissioun Background am Gespréich um Radio.

Ass d'EU-Perspektiv fir d'Ukrain net just eng opportunistesch Illusioun? Wäert déi russesch Aggressioun duerch Waffen oder Negociatiounen ze stoppe sinn? Ass den EU-Friddensprojet eng eenzeg Faillite?

Dat froe mer e Samschdeg an eiser Emissioun Background de fréiere Lëtzebuerger Premier Jean-Claude Juncker. Mam CSV-Politiker beliichte mer och aktuell innepolitesch Theme wéi den Index, de Kafkraaftverloscht, déi néideg Steierreform a froen, ob d'CSV e Retour un de Pouvoir packe kann.

De Rendez-vous mam Jean-Claude Juncker ass dëse Samschdeg wéi gewinnt tëscht 12 an eng Auer live um Radio an an Toun a Bild op RTL.lu.

"Background am Gespréich" leeft ëmmer samschdes an der Mëttesstonn (vun 12 bis 13 Auer) op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream um Internet respektiv an der App (Audio a Video). Dono ass d'Emissioun op RTL.LU an um RTL Play zu all Ament nach eemol ze lauschteren oder ze kucken - an der Rubrik "Radio" bei Emissiounen "Background" wielen.