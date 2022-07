E Samschdeg ass déi aktuell Justizministesch eis Invitée an der Emissioun Background am Gespréich um Radio.

LIVESTREAM: RTL Radio Lëtzebuerg live lauschteren.

D’Aktualitéit liwwert ëmmer nees Nouvellen iwwert Gewalt, Verbriechen a Justiz-Affären. Gewalt op de sozialen Netzwierker, Verbriechen op der Strooss, organiséiert Kriminalitéit, Enquêten hei an do gehéieren zum Alldag vun eise Redaktioun.

Huelen dës Phenomener hei am Land zou oder net? Hunn d’Geriichter d’Moyenen an d’Zäit, fir mat all den diversen Affären eens ze ginn? A ginn d’Gesetzer déi Instrumenter hir, déi am Joer 2022 néideg sinn? Dat froe mer d’Justizministesch Sam Tanson dëse Samschdeg am Background hei op RTL. Well si Kulturministesch ass, froe mir si och, wéi mat der Kultur den Zesummenhalt an der Gesellschaft ka gestäerkt ginn.

De Background mat der grénger Ministesch héiert der wéi gewinnt e Samschdeg live an der Mëttesstonn tëscht 12 an 13 Auer hei um Radio, am Stream op RTL.lu an op der App.

LIVESTREAM: RTL Radio Lëtzebuerg live lauschteren.

"Background am Gespréich" leeft ëmmer samschdes an der Mëttesstonn (vun 12 bis 13 Auer) op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream um Internet respektiv an der App (Audio a Video). Dono ass d'Emissioun op RTL.LU an um RTL Play zu all Ament nach eemol ze lauschteren oder ze kucken - an der Rubrik "Radio" bei Emissiounen "Background" wielen.