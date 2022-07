E Samschdeg sinn d'Deputéiert vun der DP an déi Lénk wéi och de Caritas-Direkter eis Invitéeën an der Emissioun Background am Gespréich um Radio.

Eng Verfassungsreform, awer kee Referendum, eng grouss Steierdebatt, awer keng grouss Reform, Krich a Pandemie an hir Konsequenzen... Wat waren d'Haaptdossieren an der Chamber dëst Joer? Huet déi blo-rout-gréng Regierungskoalitioun gehalen, wat se versprach huet? Wat ass sech nach fir déi lescht Chambersessioun virun de Walen z'erwaarden? An ass eis Gesellschaft um Enn vun der Legislaturperiod méi gerecht oder net?

Am Background e Samschden de Mëtteg maache mer e politesche Réck- an Ausbléck.

Et diskutéiere mat:

Carole Hartmann, liberal Deputéiert an nei DP-Generalsekretärin

Nathalie Oberweis, Deputéiert vun déi Lénk

Marc Crochet, Direkter vun der Caritas

