E Samschdeg dréint sech an der Emissioun Background am Gespréich alles ëm d'Problemer an der Landwirtschaft an ëm d'Fro, wéi mer do erauskomme kënnen.

D'Sozialpartner sinn dës Woch an der Tripartite zu engem prinzipiellen Accord komm. An der Landwirtschaft dogéint suergen héich Produktiounskäschten, dat neit Agrargesetz, Oploen an de schwierege Kontext weider fir Onmutt. De gefroten Agrarsommet ass nach net aberuff, mä mir diskutéieren dëse Samschdeg bei eis op der Antenn an der Emissioun Background iwwert dat, wat dem Bauerewiesen uewe läit.

Am Studio sinn de Landwirtschaftsminister Claude Haagen, de President vun der Landwirtschaftskammer Guy Feyder, de Luc Emering vun de Jongbaueren an d'Direktesch vu Bio Lëtzebuerg Daniela Noesen. De Background iwwert d'Problemer an der Landwirtschaft a wéi mer zesumme rauskommen, héiert der wéi gewinnt tëscht 12 an eng Auer hei um Radio, op rtl.lu an via d'App.

LIVESTREAM: RTL Radio Lëtzebuerg live lauschteren.

"Background am Gespréich" leeft ëmmer samschdes an der Mëttesstonn (vun 12 bis 13 Auer) op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream um Internet respektiv an der App (Audio a Video). Dono ass d'Emissioun op RTL.LU an um RTL Play zu all Ament nach eemol ze lauschteren oder ze kucken - an der Rubrik "Radio" bei Emissiounen "Background" wielen.