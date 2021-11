En Donneschdeg de Moie kënnt Dir eis live op RTL Radio Lëtzebuerg Är Meenung soen an Är Froe stellen.

Wéi geet dat mat der Booster-Impfung? Wéi e Vaccin gëtt geholl? Wéini kënnt d’Impfung fir d’Kanner?

Wéi laang ass een elo geschützt? Oder brénge Schnelltester eppes zum Beispill virun engem Familljeniessen?

En Donneschdeg de Moien hutt Dir d’Wuert hei um Radio a kënnt Är Froe stellen zum Coronavirus, ob zu der Impfung, den Tester oder medezineschen Detailer. Den Direkter vun der Santé Dr. Jean-Claude Schmit ass live am Studio, fir op Är Remarken ze reagéieren.

Stellt eis Är Froe schonn am Virfeld via de Formular hei op RTL.lu, oder via Kommentar op Facebook, respektiv rufft eis en Donneschdeg de Moien un um 1330. D'Emissioun geet um 8.10 Auer un.

