E Mëttwoch de Moie kënnt Dir eis live op RTL Radio Lëtzebuerg Är Meenung soen an Är Froe ronderëm den Ukrain-Krich stellen.

Wann d'Wierder versoen, schwätzen d'Waffen. Mir erliewe grad mat der russescher Invasioun vun der Ukrain Zäiten, déi di mannst nach fir méiglech gehalen hätten.

Mënsche stierwen an engem Krich an Europa.

Honnertdausende Leit sinn op der Flucht an de Weste probéiert dem Kreml Konter ze ginn an den Impakt vun de Sanktiounen op déi eege Populatiounen a Grenzen ze halen.

E Mëttwoch de Moien steet Iech bei eis op der Antenn an der Emissioun "Dir hutt d‘Wuert" de grénge Vizepremier an Defenseminister François Bausch Ried an Äntwert.

Dir kënnt är Froen, är Iwwerleeungen (och zu de Resultater vum Energiedësch) e Mëttwoch de Moien um 60330 eran telefonéieren oder schreift eis elo scho via eise Formulaire hei op RTL.lu.

"Dir hutt d'Wuert" iwwert den Ukrain-Krich a seng Konsequenzen, e Mëttwoch géint 8.10 Auer bei eis op der Antenn.

