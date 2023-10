Am Face-à-Face goung et ëm d'Logementskris an d'Sécherheetsproblematik zu Lëtzebuerg.

D’Piraten ëm de Sven Clement hoffen, e Sonndeg Fraktiounsstäerkt mat 5 Sëtz ze erreechen. Déi nei Partei Fokus vum Frank Engel hofft iwwerhaapt emol e Sëtz an der Chamber ze kréien. Wéi géife si d'Logementskris an d'Sécherheetsproblematik ugoen? Doriwwer diskutéiere mer an dësem Face-à-Face. D'Partei Fokus wëll eng groussugeluechten emphyteotesch Bauoffensiv vu 50.000 Wunnengen. D'Piraten hätten och gär, datt Staat a Gemenge massiv bauen. D’Wunnenge solle fir 10 Euro de Metercarré verlount ginn u Leit, déi sech näischt um Privatmarché leeschte kënnen, mat der Optioun Mietkauf. Wéi realistesch sinn déi Proposen? An der Sécherheetspolitik wëll Fokus prinzipiell e Fräiheetsentzuch aféieren, fir all wëllentlech Uwendung vu Gewalt. D'Pirate plaidéiere fir méi wäertvoll Strofen, wéi Sozialaarbecht. Kuckt de Face-à-Face géint 20 Auer nom Journal op der Tëlee oder am Stream op RTL.lu Nationalwalen - D'Kandidaten an der Iwwersiicht Links Livestream Radio