Um Dënschdeg ass den Direkter vum Ordre des Architectes et des Ingenieurs-Conseils eisen Invité vun der Redaktioun.

Wunnen ass deier zu Lëtzebuerg. An et sinn ëmmer méi Leit, déi hei an d'Land wunne kommen. Wéi muss gebaut ginn, fir déi doten Erausfuerderungen ze meeschteren? Wéi kann een dernieft d'Liewensqualitéit erhalen, wann ëmmer méi gebaut gëtt?

Dat froe mer den Direkter vum Ordre des Architectes et des Ingenieurs -Conseils , dem OAI. De Pierre Hurt ass onsen Invité vun der Redaktioun, géint 10 op 8.

LIVESTREAM: RTL Radio Lëtzebuerg live lauschteren

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides kuerz no 8 Auer op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op der App ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.