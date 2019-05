De President vum SEW ass de Méindeg de Moien eisen Invité vun der Redaktioun.

Wéi ass d’Situatioun an de Schoulen? Déi Fro huet d’Enseignantsgewerkschaft SEW gestallt. Iwwer d’Äntwerten diskutéiere mer de Méindeg de Moie mam SEW-President Patrick Arendt.

Wat leeft schif an de Schoulen? Wéi vill Schold dorunner hunn Handy, Tablett a Co?

Wéi verbessere mer d’Situatioun? De Patrick Arendt ass de Méindeg de Moie bei eis am Studio, wéi gewinnt live géint 10 op 8.

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides kuerz no 8 Auer op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op der App ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.