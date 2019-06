E Mëttwoch de Moien ass den Dr. Alain Schmit, President vun der AMMD, eisen Invité vun der Redaktioun.

E Mëttwoch de Mëtteg kënnt d'Nomenclature-Kommissioun zesummen.

Zanter engem Joer boykottéiert d'Associatioun vun den Dokteren an den Zänndokteren (AMMD) dës Reuniounen.

Och haut?

Wat erwaarden sech d'Dokteren? An a wéi wäit gleewe si un eng Ouverture vum Sozialminister?

Dat froe mer de President vun der AMMD. Den Dr. Alain Schmit ass eisen Invité vun der Redaktioun.

