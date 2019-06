En Donneschdeg de Moien ass de President vum Syvicol eisen Invité vun der Redaktioun.

Lokal Interessien, déi am Konflikt mat nationalen Interessie stinn. Do denkt een un déi rezent Aktualitéit ronderëm d'Energiezentral zu Lenzweiler, den Datenzenter Biissen, d'Jughurtsfabréck zu Beetebuerg awer och un de soziale Wunnengsbau.

An doriwwer schwätze mer mam President vum Gemenge-Syndikat Syvicol.

Den Emile Eicher ass en Donneschdeg de Moien onsen Invité vun der Redaktioun géint 10 op 8.

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides kuerz no 8 Auer op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op der App ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.