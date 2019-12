En Dënschdeg de Moien ass den Dr. Alain Schmit eisen Invité vun der Redaktioun.

D'Spideeler riskéieren an Zukunft net méi de Monopol fir e Scanner ze hunn, am Januar gëtt e weidert Urteel erwaart, wat d'IRMen ugeet. Wéi eng Auswierkunge kéinten déi Urteeler op d'Gesondheetswiesen hei am Land hunn?

Ënnert anerem dat froe mer de President vun der Dokteschassociatioun AMMD en Dënschdeg de Moien, den Dr. Alain Schmit ass eisen Invité vun der Redaktioun.

Wat soen d'Dokteren derzou, datt d'CNS an Zukunft d'Dokteschrechnunge soll direkt bezuelen? Dat ass e weidere Sujet am Live-Interview wéi gewinnt géint 8.10 Auer.

