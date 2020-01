En Donneschdeg de Moien ass den Nach-President vun de Sozialisten eisen Invité vun der Redaktioun.

Hie gëtt nom Depart vum Etienne Schneider dat neit Gesiicht vun de Sozialisten an der Regierung. En Donneschdeg de Moie schwätze mir no 8 Auer mam Franz Fayot, deen Uganks Februar d’Wirtschaft an d’Kooperatioun iwwerhëlt. Den Nach-Parteipresident vun de Sozialisten ass nom Generalrot eisen Invité vun der Redaktioun. Mat him geet et ëm seng nei Responsabilitéiten, déi sozialistesch Handschrëft a seng Partei.

