E Méindeg de Moien ass de President vun der ADR eisen Invité vun der Redaktioun.

Eng Spléckung vun der Partei oder just verschidde Meenungen?

Bei der ADR gëtt et zanter gutt zwee Méint no engem ëmstriddene Facebook-Post ëffentlech Diskussiounen - iwwer d’Richtung an der Asylpolitik zum Beispill - an och Diskussiounen iwwer d’Parteispëtzt. Den ADR-Parteipresident Jean Schoos ass eisen Invité vun der Redaktioun.

Wat ass dann elo lass a senger Partei? Dat froe mer hien - live - géint 10 op 8.

