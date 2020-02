En Donneschdeg de Moien ass de Jeff Engelen eisen Invité vun der Redaktioun.

Zënter engem Joer sëtzt de Jeff Engelen fir d'ADR an der Chamber. Wat sinn dem Deputéierte seng Prioritéiten? Wéi wëll hie sech fir säi Walbezierk Norden asetzen? Wéi geet et an der ADR no der rezenter Opreegung weider?

Mir froe géint 10 op 8 no.

