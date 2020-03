En Donneschdeg de Moie ass eng vun den Organisatrice vum Fraestreik eis Invitée vun der Redaktioun.

E Samschdeg streiken d’Fraen hei am Land. Den 1. nationale Fraestreik gëtt organiséiert. Kachen, botzen, raumen, erzéien, organiséieren. Dat iwwerhuelen dacks d’Fraen.

Déi Aarbecht soll méi fair opgedeelt ginn, méi unerkannt ginn. Doriwwer schwätze mer de Moie mam Line Wies vun der Plattform, déi de Fraestreik organiséiert.

