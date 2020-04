En Donneschdeg de Moien ass den Direkter vum Comité national de défense sociale eisen Invité vun der Redaktioun.

Wéi staark trëfft d'Corona-Kris déi Leit, deenen et net gutt geet? Wéi steet et ëm d'Solidaritéit? Wat fir Changementer gëtt et zum Beispill am Drogekonsum-Raum Abrigado?

Mir froen no beim Direkter vum Comité national de défense sociale. De Raoul Schaaf ass en Donneschdeg géint 08.10 Auer den Invité vun der Redaktioun.

