E Méindeg de Moie war den CSV-President eisen Invité vun der Redaktioun.

D’CSV proposéiert een neien nationalen Emprunt. En Emprunt wou d’Bierger hei am Land kéinte participéieren. „Dat hei ass jo e Land, wou et Verméige gëtt an dat hei ass jo e Land wou mer Bierger erlieft hunn, déi disciplinéiert a solidaresch déi lescht Wochen matenee verbruecht hunn“, sou den CSV-Parteipresident Frank Engel e Méindeg de Moien hei op RTL.

Andeems se Staatsobligatioune kafen, kéinten d’Leit dann hir Solidaritéit zum Ausdrock bréngen a gläichzäiteg eng kleng Remuneratioun kréien.

D'CSV hätt dat selwecht wéi d'Regierung gemaach, wat Sécherheetsdispositioune géint d'Coronavirus-Pandemie ugeet.

D'Exit-Strategie dann, do misst ëmmer no-ajustéiert kënne ginn. Et wéisst een jo net wéi et viru geet mam Virus.



Der CSV no, missten awer och méi kleng Betriber, ënner strenge Sécherheetskonditiounen elo kënnen opmaachen, sou de Frank Engel.

Den Independanten dierft een och net den Androck ginn, datt si grad elo an der Kris, net géife gehollef kréien. An datt si esou fir hire Courage bestrooft ginn, selbstänneg ze schaffen.

