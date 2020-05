E Méindeg de Moie war den Deputéierte vun de Piraten eisen Invité vun der Redaktioun.

Et wier un der Zäit mam "Etat de Crise" opzehalen. Zum Beispill d'Demonstratiounsrecht misst nees geséchert sinn, natierlech ënnert den adequate Sécherheetsmesuren. Dat sot de Sven Clement am RTL-Interview.

Den Deputéierten vun de Piraten ass skeptesch wat d'Pandemie-Gesetz ugeet. Hei dierfte keng weider Aschränkunge vun de Grondrechter, einfach iwwer groussherzoglech Reglementer, erméiglecht ginn.



De Krisemangament vun der Regierung, wier gutt gewiescht um sanitäre Plang. Economesch gouf ze lues an net konsequent reagéiert. D'Sue fir ze hëllefen, wieren zwar an de Grapp geholl ginn, ma, se kéimen net ëmmer iwwerall un.

Sou de Sven Clement weider, zum Beispill bei klengen an de mëttelgrousse Betriber.



D'Regierung hätt och just informéiert an der Corona-Kris, awer net mat der Oppositioun zesummegeschafft.



Léieren aus dëser Pandemie, si fir de Pirat Clement, datt ee sech muss déi néideg Outilen a Reserven gi, fir op esou eng Pandemie ze reagéieren.

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op der App ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.