En Donneschdeg de Moien ass de President vum Nohaltegkeetsrot eisen Invité vun der Redaktioun.

"Et ass eng moralesch Flicht an eng gesellschaftlech Verantwortung fir aus der Coronapandemie Léieren ze zéien an op ee méi widderstandsfäegen an nohaltege Wee ze goen". Dat huet den Nohaltegkeetsrot Mëtt Mee geschriwwen.

Jo, wat bedeit dat genee ? Wéi muss d’Gesellschaft oder den Eenzelnens sech veränneren, fir méi widderstandsfäeg an nohalteg ze ginn ? Dat froe mir de President vum Nohaltegkeetsrot. De Romain Poulles ass den Invité vun der Redaktioun, herno um 10 op 8 hei op RTL.

LIVESTREAM: RTL Radio Lëtzebuerg live lauschteren.

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op der App ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.