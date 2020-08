E Mëttwoch ass de Buergermeeschter vun Hesper eisen Invité vun der Redaktioun.

D‘Logementsproblematik spëtzt sech zou. Wéi bewäert déi gréisst Oppositiounspartei d‘Léisungspropose vun der Regierung?

Mir froen de Mëttwoch de Moien no beim CSV-Deputéierte Marc Lies. D‘Theme sinn ënner anerem den neie Pacte Logement an d‘Loyersgesetz.

Den Hesper Buergermeeschter ass géint 10 op 8 den Invité vun der Redaktioun.

