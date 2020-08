E Méindeg de Moien ass déi gréng Ëmweltministesch eis Invitée vun der Redaktioun.

De Projet vun enger Jughurtsfabrick vu Fage tëscht Diddeleng a Beetebuerg kënnt gutt virun: Fage erfëllt d‘Konditiounen, fir sech kënnen ze implantéieren, och wann et grousse Widderstand géint de Projet gëtt.

Wéi kriddeleg gëtt de Waasserverbrauch vun der Jughurtsfabrick? Kann d’Regierung nach eigentlech eppes maachen?

Ënnert anerem dat froe mer déi gréng Ëmweltministesch: d’Carole Dieschbourg ass eis Invitée vun der Redaktioun. D’Emissioun ass wéi gewinnt um 10 op 8 hei op RTL Radio Letzebuerg.

LIVESTREAM: RTL Radio Lëtzebuerg live lauschteren.

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op der App ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.