De President vum Syvicol ass um Méindeg de Moien eisen Invité vun der Redaktioun.

D’Lëtzebuerger Gemengen hu finanziell Suergen. Duerch d’Coronakrise kommen op d’mannst 420 Milliounen Euro manner an d’Keesen. Trotzdeem fuerdert d’Regierung weiderhin héich Investitiounen. Kann dat iwwerhaapt ëmgesat ginn? Wéi geet et den 102 Gemengen allgemeng an dëser Krise? An wat sinn d’Fuerderungen un d‘Regierung?

Dat froe mer de President vum Syvicol. Den Emile Eicher ass eisen Invité vun der Redaktioun.

LIVESTREAM: RTL Radio Lëtzebuerg live lauschteren.

