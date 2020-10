D'Majoritéit vun de Befroten ass dann der Meenung, datt de Syvicol bei Gesetzesprojeten iwwert d'Gemenge misst ëm seng Meenung gefrot ginn.

Ee vu 4 Gewielten uechtert d'Land fillt sech guer net oder just wéineg informéiert iwwert d'Reflexiounen an d'Aarbechte vum Syvicol. Dat war ee Constat vun engem Sondage, deen am Juni a Juli vu Quest bei den 1.120 Gewielten am Land gemaach gouf, eppes méi wéi all 3. huet dobäi matgemaach.

D'Informatiounen, déi de Syndikat vun de Stied a Gemenge weider gëtt, gouf vu fënnef Sechstel vun de Leit als kloer a verständlech ugesinn. 92 Prozent vun de Gewielten hu virun allem e Besoin u Formatiounen ausgemaach, 86 Prozent gesinn d'Verdeedege vun den Intressie vun de Stied a Gemenge vis-à-vis vun der Regierung als wichtegst Missioun vum Syvicol un a fir 91 Prozent misst deen obligatoresch bei all Gesetzprojet iwwer Gemengen ëm seng Meenung gefrot ginn.