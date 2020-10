De President vun der Chambre de Commerce ass e Mëttwoch de Moien eisen Invité vun der Redaktioun.

Industriepolitik, Staatsfinanzen, Steieren. Iwwert déi 3 Themen schwätze mer mam Luc Frieden. De President vun der Chambre de Commerce a vun der BIL a fréieren CSV-Finanzminister ass onsen Invité vun der Redaktioun.

Wéi eng Lektioune kann een no den industriellen Echece vu Fage a Guardian zéien ? Huet d’Regierung no hiren Hëllefs- a Relancepäck nach Sputt fir Politik ze maachen?

Jo oder Nee zur Besteierung vu grousse Verméigen?

Alles dat froe mir de Luc Frieden herno um 10 op 8 hei op RTL.

