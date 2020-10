De neien Deputéierte vun der ADR ass en Donneschdeg de Moien eisen Invité vun der Redaktioun.

D’ADR erneiert sech. De Gast Gibéryen verléisst d'Chamber, de Fred Keup kënnt.

Mir froen en Donneschdeg de Moien den neien ADR-Deputéierte wat seng Dossieren a Prioritéite wäerte sinn.

De Fred Keup ass géint 10 op 8 den Invité vun der Redaktioun.

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op der App ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.