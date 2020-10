E Freideg de Moien ass den Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher eisen Invité vun der Redaktioun.

Wat bedeiten de Coronavirus an all seng Konsequenze fir d'Kanner? Wéineg Beweegung, manner sozial Kontakter, méi Digitales, Bildungsënnerscheeder, déi méi grouss gi sinn, a Jugendlecher, déi keng Party däerfe maachen... Wat dat mat de Jonke mécht, diskutéiere mer géint 8.10 Auer mam Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher René Schlechter.

