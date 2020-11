En Dënschdeg de Moien ass den Ombudsman eisen Invité vun der Redaktioun.

Wann et Problemer gëtt tëscht Privatleit a staatlechen oder kommunalen Administratiounen, da kënnt den Ombudsman an d’Spill. Wéi een Effet huet d’Corona-Pandemie op d’Aarbecht vum Mediateur? Wat sinn déi sozial a gesellschaftlech Konsequenze vum Lockdown an dem Etat de crise um Terrain? A wat musse mir aus dëser Kris léieren? Alles Froen un d’Claudia Monti. Den Ombudsman ass eis Invitée vun der Redaktioun den Dënschdeg de Moien um 10 op 8.

