E Mëttwoch de Moien ass den Dr. Philippe Turk eisen Invité vun der Redaktioun.

D'Spideeler fonctionéieren nach, sot en Dënschdeg d'Regierung. Wéi gutt a wéi laang nach? Dat froe mir den Dr. Philippe Turk. Hien ass an der Krisecellule vun der Regierung zoustänneg fir d'Koordinatioun vun de Spideeler.

Nei Mesurë goufen nach keng decidéiert, den Dr. Turk hofft awer op zousätzlech Moossnamen, fir d'Zuel vun den Neiinfektiounen ze drécken. Doriwwer schwätze mir géint 8.10 Auer.

