E Freideg de Moien ass d'Presidentin vun der Infirmières- an Infirmiersassociatioun eisen Invité vun der Redaktioun.

D'Neiinfektioune mam Coronavirus mussen an den nächsten zwou Wochen däitlech erofgoen, fir datt de Gesondheetssystem et packt, dat huet d'Politik an der Lescht ëmmer nees widderholl.

Ma wéi geet et dem Fleegepersonal um Terrain, dat zanter Februar eng Knachenaarbecht leescht? Wéi gesäit hiren Alldag aus, wa Patientenzuele klammen, Mataarbechter krankheetsbedéngt ausfalen a Besserung mat den neie Mesurë réischt an zwou Woche wuel antrëtt.

Dat wëlle mer e Freideg de Moie mat der Presidentin vun der Infirmières- an Infirmiersassociatioun diskutéieren. D'Anne-Marie Hanff ass géint 10 op 8 eis Invitée vun der Redaktioun.

Mat der ANIL-Presidentin geet et och ëm der Associatioun hir laangjäreg Fuerderung no enger Reform vum Gesondheetssecteur an d'Opwäertung vum Beruff.

