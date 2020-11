E Méindeg de Moien ass de President vun der Associatioun fir Droit de la concurrence eisen Invité vun der Redaktioun.

D'Firma Bahlsen souwéi d'Supermarchéen Auchan, Cactus an Delhaize goufe vum Konkurrenz-Conseil zu enger Strof a Milliounenhéicht verdonnert, dat well sech beim Präis ofgeschwat gi wier.

Wat sinn d'Hannergrënn, gëtt et zu Lëtzebuerg allgemeng vill Problemer mat Verstéiss géint d'Konkurrenzrecht, wéi soll eng Reform vun der respektiver Gesetzgebung ausgesinn?

Mir froen e Méindeg de Moien no beim President vun der Associatioun fir Droit de la concurrence.

De Maître Gabriel Bleser ass géint 10 op 8 den Invité vun der Redaktioun.

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg