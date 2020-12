E Freideg ass den CSV-Deputéierten eisen Invité vun der Redaktioun.

Fir d'CSV geet et an der Wielergonscht weider biergof.

Mir maachen e Freideg de Moie mam Claude Wiseler d'Analys. Wou gesäit den Deputéierten, Ex-Minister a Spëtzekandidat vun 2018 d'Grënn fir de schlechte Score bei der aktueller Sonndesfro?

Wat fir Léiere musse gezu ginn a wéi kann d'Zukunft vun der grousser Vollekspartei ausgesinn?

De Claude Wiseler ass e Freideg géint 10 op 8 den Invité vun der Redaktioun

