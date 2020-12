E Méindeg de Moien ass d'DP-Conseillère aus der Stad eis Invitée vun der Redaktioun.

Den Asaz vu private Sécherheetsbeamten am Garer Quartier an der Stad suergt fir kontrovers Diskussiounen. D’Mesure vum Stater DP-CSV-Schäfferot geet op d’mannst zum Deel op Drock aus den eegene Reien an der Gemeng zeréck. D’DP-Conseillère Héloïse Bock hat am Juli méi Moyene gefuerdert, fir géint d’Onsécherheetsgefill op der Gare virzegoen.

Si ass e Méindeg de Moien eis Invitée vun der Redaktioun. Mir froen d’Héloïse Bock ob si elo zefridden ass, datt privat Beamten d’Gare patrulléieren oder och wat nach an hiren Aen misst gemaach ginn.

Den Interview ass wéi gewinnt live um 10 op 8 hei op RTL.

