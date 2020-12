En Dënschdeg ass de Mëttelstandsminister eisen Invité vun der Redaktioun.

Restauranten zou, Butteker op a méi Nei-Infektiounen d’lescht Woch.

Doriwwer schwätze mer mam Mëttelstandsminister Lex Delles. Hien ass eisen Invité vun der Redaktioun.

Huet dee "Black Friday" matten am Deel-Lockdown misse sinn?

Wéini dierfen d’Restaurateuren nees Clienten empfänken?

A ginn déi 50-Euro-Bongen fir Iwwernuechtungen net awer verlängert?

Dat froe mer den DP-Minister ... wéi gewinnt géint 10 op 8.

