En Donneschdeg de Moien ass de President vun der Autosfederatioun Fedamo eisen Invité vun der Redaktioun.

Lëtzebuerg ass vun e Méindeg un nees an enger Zort "Lockdown light".

Wat bedeiten déi nei Covid-Mesurë fir d'Garagisten? Kann de wichtegste Rendez-vous vum Joer, den Auosfestival ofgehale ginn? Wéi fält de Bilan vun zejoert aus? War 2020 den Duerchbroch fir d'Elektromobilitéit?

All déi Froe stelle mer dem President vun der Autosfederatioun Fedamo. De Philippe Mersch ass en Donneschdeg géint 8.10 Auer den Invité vun der Redaktioun.

LIVESTREAM: RTL Radio Lëtzebuerg live lauschteren.

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op der App ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.