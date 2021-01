En Donneschdeg de Moie war de President vum CNFP eisen Invité vun der Redaktioun.

Den Defizit deen am Budget fir dëst Joer drasteet, ass wuel awer ze pessimistesch prognostizéiert. Et dierft um Enn manner Defizit gemaach ginn, wéi déi 4 Milliarden, op déi tabléiert gouf.

Dat sot de Marc Wagener, den neie President vum Conseil national des finances publiques.

Hie war eisen Invité vun der Redaktioun.

De CNFP ass jo en onofhängegt Organ, deen den Equiliber vun de Staatsfinanze kontrolléiert an non-politesch Avise mécht.

Et gesäit dono aus, wéi wann een fir 2020 ronn 4% Rezessioun misst verbuchen. Dat wär manner, wéi gefaart gouf. Deementspriechend dierft d’Croissance fir 2021 awer och manner héich ausfalen.

Et géif natierlech dervun ofhänken, wéi d’Pandemie evoluéiert, an op een net nees emol an e Lockdown misst goen, esou de Marc Wagener.

