E Méindeg de Moien ass d'Gesondheetsministesch eis Invitée vun der Redaktioun.

Mir schwätze mat der Gesondheetsministesch Paulette Lenert virop iwwer d’Impfen.

Wéini sollen d’Vaccine vun AstraZeneca hei am Land ukommen? Si se och fir eeler Leit geduecht? A wéi geet et allgemeng weider mat der Impfcampagne?

D’Paulette Lenert ass live am Interview géint 10 op 8.

LIVESTREAM: RTL Radio Lëtzebuerg live lauschteren.

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu, op der App an am RTL Play ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.