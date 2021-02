E Mëttwoch de Moie ass d'Maréchale de la Cour eis Invitée vun der Redaktioun.

Keng kloer Trennung tëscht Privatem an Ëffentlechen, e Klima vun Angscht, e Manktem un Transparenz, en héije Personalverschléiss an eng Grande-Duchesse, déi iwwert hir Kompetenzen agéiert.

Ee Joer ass et lo hir, datt de Jeannot Waringo säi Rapport iwwert de Fonctionnement vun der Monarchie virgeluecht huet.

De fréiere Chef vun der Finanzopsiicht huet kloer Dysfonctionnementer denoncéiert ma och eng ganz Rei konkret Recommandatioune gemaach. Recommandatiounen, déi quasi all vun der Regierung iwwerholl goufen, an zanter e puer Méint am Gaange sinn, ëmgesat ze ginn.

Wéi gutt kënnt een um Haff mat der Moderniséierung an der Ëmsetzung vun de geplangte Reforme virun? Wou sti mer ee Joer nom Waringo-Rapport? Doriwwer wëlle mer mat der Maréchale de la Cour schwätzen. D'Yuriko Backes steet zanter dem 9. Oktober un der Spëtzt vun der Maison du Grand-Duc.

