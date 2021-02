En Donneschdeg de Moien ass de President vun der Policegewerkschaft SNPGL eisen Invité vun der Redaktioun.

Déi eng schwätze vun erstaunlechen a carrement falschen Aussoen, deen anere vun onjustifiéierten Attacken. D'Policegewerkschaft SNPGL an hire Ressortminister Henri Kox hu sech déi lescht Deeg via Communiqué géigesäiteg Reprochë gemaach.

Dobäi eent si u sech de selwechte Problem, dee se u sech allebéid wëllen ugoen, an zwar den akute Personalmanktem bei der Police an deem seng Konsequenzen.

Wéi erlieft d'Policegewerkschaft den Ament d'Situatioun um Terrain, besonnesch op der Stater Gare, déi jo vill an de Medie war? Wat misst hirer Meenung geschéien a fir wat klappt den Dialog mam Ressortminister net? Ënnert anerem dat diskutéiere mer en Donneschdeg de Moien no 8 Auer mam President vun der SNPGL. De Pascal Riquier ass eisen Invité vun der Redaktioun.

LIVESTREAM: RTL Radio Lëtzebuerg live lauschteren.

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu, op der App an am RTL Play ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.