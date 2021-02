E Mëttwoch de Moien ass den Deputéierte vun de Piraten eisen Invité vun der Redaktioun.

Den Deputéierte vun de Pirate Sven Clement ass an der Lescht dacks rosen. Am Géigesaz vun deem wat déi Haaptconcernéiert soen, si senger Meenung no d’Affären ëm d’Impfung vun 3 Membere vum Verwaltungsrot vun den Hôpitaux Robert Schuman net ofgeschloss. D’selwecht gëllt dem Sven Clement no fir d’Affär ëm d’Monica Semedo.

„Firwat sinn déi Affären nach net ofgeschloss?“, froe mir de Piraten-Deputéierte Sven Clement e Mëttwoch de Moien hei op RTL.

Den Invité vun der Redaktioun froe mir donieft wéi eng Konklusiounen hien aus dem Abléck an de Vertrag tëscht Bertelsmann, RTL, Clt-Ufa an dem Staat zitt. Oder nach aus den Openlux-Berichter iwwert Geldwäsch op der Finanzplaz.

Den Interview ass wéi gewinnt Live um 10 op 8 hei op RTL.

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg