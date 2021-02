E Freideg de Moien ass den Direkter vun der Stëftung Hëllef Doheem eisen Invité vun der Redaktioun.

Bal ee Joer ,nodeems den éischte Covid-Fall hei am Land gemellt gouf, geet déi zweet Phas vun der Impfcampagne un.

Dee gréissten Deel vun de Leit am héijen Alter lieft net an engem Altersheem an dowéinst kënnt elo eng weider grouss Erausfuerderung op d’Fleegehëllef doheem duer.

Fir doriwwer ze schwätzen an déi wichteg Informatioune fir déi betraffe Populatioun ze héieren, ass den Direkter vun der Stëftung Hëllef Doheem e Freideg den Invité vun der Redaktioun.

Mam Benoît Holzem kucke mer och op ee Joer zeréck, wou d’Hëllef doheem mam Covid huet missen organiséiert ginn. Den Interview mam Direkter vun der Stëftung Hëllef Doheem ass live um 10 op 8 hei op RTL.

LIVESTREAM: RTL Radio Lëtzebuerg live lauschteren.

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg