En Dënschdeg de Moien ass de Sozialminister eisen Invité vun der Redaktioun.

Wéi kann e Modell fir dezentraliséiert ambulant Praxen ausgesinn? Doriwwer gëtt den Ament um Gesondheetsdësch diskutéiert.

En ugeduechte Projet zu Jonglënster gefält der Dokteschassociatioun AMMD nawell guer net.

Wéi gesäit d'Regierung dat? Mir maachen de Moien de Point mam Sozialminister.

De Romain Schneider ass herno géint 10 op 8 den Invité vun der Redaktioun.

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg